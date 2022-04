Schroders: Greenflation

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

28.03.2022 – Unterinvestitionen in die Versorgung mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Metalle und Landwirtschaft infolge von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels begrenzen das Angebotswachstum und treiben die Preise in die Höhe.

Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt übertrafen Rohstoffe 2021 Anleihen und Aktien. Schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine schienen sich diese Trends aufgrund sehr niedriger



