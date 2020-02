Schroders: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

Der Schroders-Kurs wird am 05.02.2020, 16:43 Uhr an der Heimatbörse London mit 3358.33 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Wie Schroders derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Schroders erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 12 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3078,14 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,03 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3311 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Schroders erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Schroders ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Schroders-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,73, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,75, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Schroders aktuell 3,55. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Schroders bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.