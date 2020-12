Schroders: Ausblick für 2021 – China

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

18.12.2020 –

Das Wirtschaftswachstum in China wird sich im Jahr 2021 beschleunigen: Die Erholung schreitet voran und die Auswirkungen der in diesem Jahr eingeleiteten Konjunkturmaßnahmen machen sich allmählich bemerkbar. Bei Aktien sollten sich Sektoren, die Zugang zu langfristigen Wachstumsthemen in China ermöglichen, weiterhin überdurchschnittlich entwickeln. Eine breit angelegte Erholung der Weltwirtschaft dürfte ferner zyklische Sektoren unterstützen, in denen die Bewertungen ...