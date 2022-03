Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis GBP-H: In welche Richtung geht es jetzt?

Wie hat sich der Kurs von Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis GBP-H seit dem vergangenen 52 Wochenhoch entwickelt? Mit 88,38 Euro erreichte der Fond am 14. Juni 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seither rutschte der Kurs um -8,07 Prozent in Richtung Süden. Seit schon mitlerweile 275 Tagen kann der Kurs das 52 Wochenhoch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung