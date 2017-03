"Ein Schritt mit der Zeit" - Krankenkassen-Apps adressieren veränderte Kundenwünsche

Berlin (ots) - Self-Tracking liegt im Trend: Schritte zählen,Schlafdauer messen oder Protokoll über sportliche Aktivitäten führen- per App ermitteln immer mehr Menschen ihre Gesundheitsdaten. DiesenTrend nehmen auch viele Krankenkassen auf. Dabei sind die Apps mehrals eine Spielerei - sie werden nicht nur in der Prävention, sondernauch zunehmend in der Therapie eingesetzt.Ob digitales Bonusheft "FitMit AOK", "Husteblume" der TK fürAllergiker oder Online-Stresstagebuch "BKK Stresslabor" - dieMehrheit der Krankenkassen in Deutschland setzt auf Apps. "Damitreagieren sie auf ein verändertes Kundenverhalten," so SaschaPorbadnik, Leiter der Stabstelle IT-Service & Business Intelligenceder AOK Nordost. "Die meisten Menschen nutzen Smartphones, Wearablesund das mobile Internet ganz normal in ihrem Alltag. Wir wollenunsere Versicherten dazu motivieren, aktiv zu werden undgesundheitsbewusst zu leben. Deshalb empfinden wir es als einenSchritt mit der Zeit, unseren Versicherten auch ein digitalesPrämienprogramm anzubieten."App auf Rezept - mehr als reines Self-TrackingVon gesunder Ernährung, über Stressbewältigung bis hin zuImpfungen - viele Apps der Krankenkassen sind Teil einesPräventionsprogramms. Doch sie werden auch zunehmend in der Therapieeingesetzt, z.B. bei Tinnitus, Diabetes, Migräne oder Depression.Dabei seien sie ergänzend und nicht als Ersatz für eine medizinischeBehandlung zu verstehen. "Am Anfang steht immer der Arzt", so HermannBärenfänger von der Techniker Krankenkasse (TK). "Er legt zusammenmit dem Patienten die Therapie fest. Bei einigen Beschwerden kanneine App sehr hilfreich sein - beispielsweise bei Allergikern. UnsereHusteblume-App informiert nicht nur sehr genau, wann und wo Pollenfliegen, sondern lernt auch von den Eingaben des Nutzers und kannindividuelle Vorhersagen treffen. So lässt sich langfristig derEinsatz von Medikamenten deutlich besser dosieren."Mit Tinnitracks für Tinnitus-Patienten und einer App zur Therapievon Migräne hat die TK weitere Pilotprojekte gestartet. Mit Hilfe derTinnitracks-App beispielsweise wird chronischer Tinnitus durch dasHören von frequenzgefilterter Musik behandelt. Dabei filtert die Appdie Musik so, dass sie im Bereich der individuellen Tinnitus-Frequenzkeine Signalanteile mehr enthält. Dadurch wird das Gehirnneurophysiologisch trainiert und die Beschwerden durch den Tinnituslangfristig verbessert.Die BARMER hingegen übernimmt im Rahmen einer Kooperation mit demStart-up Caterna Vision als derzeit einzige gesetzliche Krankenkassedie Kosten einer internetbasierten Therapie für Kinder, die an einerfunktionellen Sehschwäche (Amblyopie) leiden. Die "App auf Rezept"bietet gezieltes Augentraining für eine optimale Behandlung dieserSehschwäche."Daten brauchen einen sicheren Hafen"Apps können aber auch als digitales Tagebuch dienen -beispielsweise bei Migränepatienten oder Menschen mit Depressionen.Die Daten werden dabei erfasst und gemeinsam mit dem Arztausgewertet. Eine App kann zudem den Austausch mit anderenBetroffenen ermöglichen. "Welche Daten der Patient preisgibt,entscheidet er selbst", so Hermann Bärenfänger von der TK. "Generellgilt aber: Die Daten brauchen einen sicheren Hafen. DassGesundheitsdaten also nur auf Servern in Europa gespeichert werden,ist da selbstverständlich." Sascha Porbadnik von der AOK Nordostergänzt: "Gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit erhebt "FitMitAOK"nur die Daten, die unbedingt notwendig für die Abwicklung desPrämienprogramms sind. Sensible Gesundheitsdaten wie die Ergebnisseeiner Vorsorgeuntersuchung werden gar nicht erst erhoben."Krankenkassen setzen auf Start-upsBei der Entwicklung der Apps setzen die Krankenkassen zunehmendauf Kooperationen mit Start-ups. Die BARMER beispielsweise hat jüngstim Rahmen einer Initiative zur Früherkennung und Prävention vonHörschäden eine App präsentiert, die das "persönliche Höralter"bestimmt. Entwickelt wurde die App von mimi Hearing, einem ehemaligenSieger des AppCircus' auf der conhIT - Connecting Healthcare IT.Darüber hinaus kooperiert die BARMER mit dem Inkubator Flying Health,der u. a. die Entwicklung der Migräne-App M-Sense, die mobileSoftware zur Behandlung von Depressionen ARYA sowie PREVENTICUS -eine App, die Analysen zu Herz und Kreislauf per Smartphone-Kameraund Smartwatch erstellt - unterstützt. Alle drei Start-up-Unternehmenpräsentieren sich in der mobile health ZONE auf der conhIT. Auch aufder conhIT - Connecting Healthcare IT 2017 werden Apps & Co. einesder großen Themenschwerpunkte sein. Unter anderem werden folgendeVeranstaltungen das Thema behandeln:- Kongress-Session 4 "Mobile Health & Apps" (25. April 2017, 11:30 -13:00 Uhr, Saal A)- Newcomer Startup Pitch (25. April 2017, 14:45 - 15:45 Uhr mobilehealth ZONE, Halle 2.2)- Wachstumsstrategien für Digital Health Start-ups (25. April 2017,16:00 - 17:00 Uhr, mobile health ZONE, Halle 2.2)- AppCircus Wettbewerb: Prämierung der besten Health App (26. April2017, 14:00 - 15:30 Uhr, mobile health ZONE, Halle 2.2)- Kongress-Session 15 "Gesundheits-IT vs. Consumer IT -unüberbrückbare Gegensätze oder die Notwendigkeit zum Handeln?"(27. April 2017, 09:30 - 11:00 Uhr, Saal C)- Kongress-Session 16 "Umsetzung von Telematikinfrastruktur undE-Health" (27. April 2017, 11:30 - 13:00 Uhr, Saal A)Weitere Informationen zum aktuellen conhIT-Programm 2017 finden Siehier: http://www.conhit.de/BesucherService/Programm/index.jspInformationen zu den Messe-Highlights finden Sie hier:http://ots.de/LMKNCÜber die conhIT - Connecting Healthcare ITDie conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, imManagement, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze undMedizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellenEntwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in derBranche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Alsintegrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie undNetworking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für dieBranche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom BundesverbandGesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare ITinitiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sichmit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigsterVeranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt. 