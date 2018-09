Schriftstellerin Judith Schalansky erhält den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018

Köln (ots) - Der von der Stadt Braunschweig und demDeutschlandfunk gestiftete und mit 30.000 Euro dotierte WilhelmRaabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an Judith Schalansky für ihrBuch "Verzeichnis einiger Verluste". Der Preis wird am 4. November imRahmen eines Matinee-Festakts im Kleinen Haus des BraunschweigerStaatstheaters durch den Braunschweiger Oberbürgermeister UlrichMarkurth und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue überreicht.Bereits am Vortrag liest Judith Schalansky dort im Rahmen der LangenNacht der Literatur.Zur Begründung erklärte die Jury: "Judith Schalansky ist eineGrenzgängerin zwischen Natur und Poesie, zwischen Wissenswelten undPhantasiereichen, zwischen Zählen und Erzählen. Und sie hält dasTrägermedium Buch mit den transportierten Inhalten in engstemKontakt. Ästhetischer Wille und ein untrügliches Formbewusstseinerzeugen Kongruenzen, wo es nur geht. Das ist auch in ihrem neuen,mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichneten Buch'Verzeichnis einiger Verluste' so. Es hat nicht nur keineGattungsbezeichnung, es bietet eher eine ganz neue Gattung an: diepoetische Archivierung der verschwundenen Dinge, die auf diese Weiseeine Wiederauferstehung in der Verwandlung erfahren - alsliterarische Erzählung. Ob eine verschwundene Insel im Pazifik, dasSkelett eines Einhorns, der kaspische Tiger, die erleuchteten Textedes Religionsstifters Mani oder der Palast der Republik in Berlin:alle Verluste werden in einem Register umfassender Kenntnisse undungebändigter Fabulierfreude gutgeschrieben. Ein Kompendium der neuenArt, das daran arbeitet, unsere Wissensordnung umzukrempeln, indem estief ins historische Material einsteigt und sich unbändig darauserhebt. Judith Schalansky ist damit etwas ganz Ungewöhnlichesgelungen. Sie findet eine Verkehrssprache für den Umgang mit demToten und dem Verlorenen. Eine poetische Prosa der Metamorphosen.Ausgestreckt zwischen Ovid und Otto Guericke, mit der Stimme derSappho und der Garbo, ein wundersames, ein Wunder-Buch."Die Jury des Wilhelm Raabe-Literaturpreises besteht aus neunPersonen und setzt sich in diesem Jahr zusammen aus Prof. Dr. MoritzBaßler (Germanistisches Institut der Universität Münster), Prof. Dr.h.c. Gerd Biegel (Präsident der Internationalen Raabe-Gesellschafte.V.), Alexander Cammann (DIE ZEIT), Thomas Geiger (LiterarischesColloquium Berlin), Dr. Anja Hesse (Dezernentin für Kultur undWissenschaft der Stadt Braunschweig), Dr. Michael Schmitt (3sat),Prof. Dr. Renate Stauf (Germanistisches Institut, TU Braunschweig),Katharina Teutsch (u.a. FAZ, Tagesspiegel) und Dr. Hubert Winkels(Deutschlandfunk).Mit der Verleihung des Wilhelm-Raabe-Preises zeichnenDeutschlandfunk und die Stadt Braunschweig jährlich ein in deutscherSprache verfasstes erzählerisches Werk aus. Mit der Auszeichnung sollexemplarisch das bis zum Zeitpunkt der Preisverleihung publizierteliterarische Schaffen gewürdigt werden. Ein neues Buch desPreisträgers muss im laufenden Kalenderjahr der jeweils aktuellenVergabe erschienen sein. Zu den bisherigen Preisträgern gehörenRainald Goetz, Jochen Missfeldt, Ralf Rothmann, Wolf Haas, KatjaLange-Müller, Andreas Maier, Sibylle Lewitscharoff, Christian Kracht,Marion Poschmann, Thomas Hettche und Clemens J. Setz, Heinz Strunkund Petra Morsbach.Deutschlandfunk wird den Festakt und eine Lesung des Preisträgersmit anschließendem Gespräch am Samstag, 24. November 2018, von 20.05Uhr bis 22.00 Uhr senden. Auf dem Digitalkanal "Dlf Dokumente undDebatten" ist der komplette Festakt am 4. November sowie einfünfstündiges Literaturprogramm am Vorabend live zu hören. Karten fürdie Lange Nacht der Literatur am 3. November sind an den Kassen desStaatstheaters erhältlich.Pressekontakt:Tobias Franke-PolzRedakteur PresseAbteilung Kommunikation und Marketingtobias.franke-polz@deutschlandradio.deDeutschlandradioHans-Rosenthal-Platz10825 Berlindeutschlandradio.deOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell