Berlin (ots) -Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter kommt nach Berlin. SeineBücher werden bereits als Bestseller gehandelt, bevor sie erschienensind. Seine Romanfiguren sind Menschen, denen das Leben zustößt,seine Themen stets zeitgenössisch: Von Alzheimer über die Finanzkrisebis hin zur Gentechnik. Letzteres ist auch das Thema von Sutersaktuellem Werk "Elefant": Ein europäischer Genforscher und einElefantenflüsterer aus Burma versuchen, ein Geheimnis zu bewahren,das besser nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte, selbst wennes maximalen Profit garantiert - die Existenz eines kleinen, imDunkeln leuchtenden, rosaroten Elefanten ...In der rbb-Fernsehsendung "THADEUSZ" (Dienstag, 7.3.2017, 22.15Uhr) erzählt Martin Suter von seinem Image als Romanfabrik. Der69-Jährige verrät Jörg Thadeusz sein Rezept gegen Schreibblockadenund berichtet von der Magie des Unterwegsseins.Wenige Tage später, am Sonntag, 12. März, liest Suter im GroßenSendesaal des rbb aus seinem neuen Roman, Bettina Rust moderiert.Radioeins vom rbb präsentiert den Abend in Kooperation mit demDiogenes Verlag und überträgt die erste Stunde der Lesung (19.00 bis20.00 Uhr) live. Es sind nur noch wenige Restkarten für die Lesungvorhanden. Mehr im Internet unter www.rbb-online.de/presse.