Schriftsteller Dogan Akhanli kommt unter Auflagen frei

MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Der türkischstämmige deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli, der am Samstag in Spanien auf Veranlassung der türkischen Regierung festgenommen worden war, kommt unter Auflagen frei. Das sei das Ergebnis einer gerichtlichen Anhörung, teilte Akhanlis Anwalt am Sonntag über Facebook mit. Der Schriftsteller darf Madrid demnach aber nicht verlassen.

Der "Welt" (Montagsausgabe) sagte der Anwalt, dass sich Akhanli ein Mal pro Woche bei der Polizei melden müsse. Der Schriftsteller war 1991 nach Deutschland ins politische Asyl geflohen. Er ist Mitglied in der internationalen Schriftstellervereinigung PEN und besitzt die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft.