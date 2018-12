Berlin/Beirut (ots) - Schreiadler sind Deutschlands bedrohtesteAdlerart und werden mit großem Aufwand geschützt. Insgesamt brütennoch etwas mehr als 100 Paare verteilt auf die BundesländerBrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Doch die Schutzbemühungenhierzulande werden immer wieder durch illegale Abschüsse zunichtegemacht. Letztes bestätigtes Opfer ist das Adler-Männchen "Dieter",das Anfang Oktober im Libanon von Wilderern getötet wurde. "Dieter"brütete in den letzten Jahren im Landkreis Vorpommer-Rügen, wo er mitseiner Partnerin seit 2009 insgesamt drei Mal erfolgreich brütete,zuletzt zog das Paar im Sommer 2018 in einer Buche einen Jungvogelauf.Ornithologen hatten "Dieter" im Jahr 2009 einem Peilsenderumgeschnallt, mit dem sie mehr als 9 Jahre lang seine Flugbewegungenverfolgten, darunter auch den jährlichen Zug ins Winterquartier. AmMorgen des 10. Oktober übermittelte der Sender Dieters letztePosition, kurz bevor ihn offenbar Schüsse aus einem Jagdgewehrtrafen. Ort des Abschusses ist das Dorf Aadbil im Norden des Libanon,einem der weltweit wichtigsten Konzentrationspunkte für den Vogelzugund eine der Hochburgen der Wilderei im Mittelmeerraum.Naturschützer gehen davon aus, dass jedes Jahr etwa 5.000Schreiadler im Libanon getötet werden. Diese schockierende Schätzungist das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche des Komitees gegen denVogelmord und des Journals Der Falke. Die Schätzung beruht auf derAuswertung und Zusammenführung zahlreicher Indizien. Fundeabgeschossener Adler, Augenzeugenberichte, Daten beringter undbesenderter Vögel, Trophäenfotos und Statistiken von Pflegestationengingen in die Auswertung ebenso ein wie eine Analyse derZugintensität- und dichte von Schreiadlern in der Region. "An Tagenmit starkem Durchzug kann es bereits an einem einzigenKonzentrationspunkt zum Abschuss von hunderten Adlern kommen",warnen die Autoren Thomas Krumenacker und Axel Hirschfeld.Das Komitee gegen den Vogelmord fordert einen stärkerenpolitischen Druck auch aus der Europäischen Union auf die Regierungim Libanon. "Denn in zahlreichen Ländern der EU werden miterheblichen Summen Maßnahmen zum Erhalt der Art unterstützt. Dieseverpuffen buchstäblich im Pulverdampf der Vogeljäger", kritisierendie Autoren.Ihre Recherche erscheint in der Dezember-Ausgabe des Journals DerFalke.Pressekontakt:Axel Hirschfeld: 0179-4803805, axel.hirschfeld@komitee.deThomas Krumenacker 0172-6729870, pomarina1@gmail.comSchreiadler-Fotos werden auf Anfragezur Verfügung gestellthttps://www.komitee.dehttps://www.falke-journal.deOriginal-Content von: Komitee gegen den Vogelmord e. V., übermittelt durch news aktuell