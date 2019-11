"Schrei doch nicht so!" / Warum Schwerhörigen manches zu laut ist (FOTO)

Mainz (ots) - Wer von Menschen mit Hörproblemen nicht sofort verstanden wird,spricht häufig einfach lauter. Das kommt allerdings oft nicht gut an. "Schlechthören ist nicht nur eine Frage der Lautstärke", erklärt Marianne Frickel,Hörakustik-Meisterin und Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Auch der Frequenzbereich der Laute spielt für das Hörverstehen eine wichtigeRolle.Ein Hörverlust verläuft zumeist schleichend und Schwerhörigkeit tritt indiversen Formen auf. Schwerhörige hören verschiedene Töne unterschiedlich gut,je nachdem welche Hörsinneszellen geschädigt sind. Schon bei einer leichtenHörminderung kann der Mensch zunehmend einzelne Sprachlaute in bestimmtenFrequenzen nicht mehr hören. Meist gehen die hohen Frequenzen zuerst verloren.Den Rest hört derjenige noch normal gut. Deshalb kann lautes Ansprechen für ihneben auch zu laut sein.Bei einer sogenannten Hochtonschwerhörigkeit hören Betroffene zunehmend,hochfrequente Laute, Konsonanten oder einzelne Buchstaben wie "S" oder "F" nichtmehr oder schlechter. Dadurch werden Wörter von ihnen nur undeutlich oder falschverstanden und es kommt zu Nachfragen. Will das Kind nun ein "Eis" oder ein"Ei"? Gerade hohe Kinder- oder Frauenstimmen stellen Betroffene oft vorVerständnisprobleme.Bei einer Tieftonschwerhörigkeit hören Betroffene häufig einzelne Stimmen imEinzelgespräch noch recht gut, haben jedoch Schwierigkeiten, Gesprächen inGruppen oder in lauter Umgebung zu folgen. Auch beim Fernsehen oder Musikhörenkönnen die Bässe und tiefe Töne nicht mehr oder nicht mehr so gut wahrgenommenwerden.Hörprobleme sind so individuell wie die Menschen, die von ihnen betroffen sind.Als Experten für alle Fragen rund ums Hören können Hörakustiker mit einem in derRegel kostenlosen Hörtest genau feststellen, in welchen Frequenzbereichen dasGehör nachlässt. Sie beraten ausführlich, helfen bei der Auswahl des Hörsystemsund passen es an den individuellen Hörverlust sowie die speziellen Wünsche undBedürfnisse des Kunden an. Hat das Gehör die Fähigkeit verloren, Laute inbestimmten Frequenzen wahrzunehmen, kompensiert der Hörakustiker den Verlustgezielt durch die entsprechende Einstellung des Hörsystems. So wirdSchwerhörigen ermöglicht, durch gutes Hören und Sprachverstehen wieder amgesellschaftlichen Leben teilzunehmen.In der jüngsten deutschlandweiten Versichertenbefragung durch die gesetzlichenKrankenkassen wurde bestätigt, dass die Beratungs- und Anpassleistung derHörakustiker sehr gut ist. So sind ca. 90 Prozent der befragten Versichertensehr zufrieden bis zufrieden mit ihrer individuellen Hörsystemversorgung, unddas unabhängig davon, ob sie sich für ein Hörsystem mit oder ohne privateZuzahlung entschieden haben.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert er - wenn der gesetzlicheAnspruch besteht - die Kostenübernahme durch die gesetzlichenKrankenversicherungen und steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme biszu einem gewissen Grad zur Verfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischen Zubehör. DerHörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus der Akustik, Audiologie,Psychologie und Hörsystemtechnik und über praktische Fertigkeiten zurAudiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70547/4450731OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöROriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell