Schrebergarten: nicht spießig, sondern gesund (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Zeiten, in denen Schrebergärten alsspießig galten, sind vorbei. Inzwischen liegt die Gartenarbeit vollim Trend, gerade in den Großstädten. Hinzu kommt: Gärtnern istgesund! Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Wer einen Garten oder Schrebergarten hat, kann sichglücklich schätzen. Denn dort kann man nicht nur wunderbar dieFreizeit verbringen. Man tut auch etwas für die Gesundheit. DerEffekt ist messbar, sagt Larissa Gaub von der "Apotheken Umschau":O-Ton Larissa Gaub: 22 sec."Eine halbe Stunde im Garten Graben, Pflanzen, Säen kann denSpiegel des Stress-Hormons Kortisol im Blut schon deutlich senken.Damit senkt regelmäßige Gartenarbeit auch das Risiko, anHerz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Wichtig ist aber, dass mandavor noch einmal in den Impfpass schaut, ob die Tetanus-Impfung nochaktuell ist, damit auch kleinere Wunden nicht zu Infektionen führenkönnen."Sprecherin: Auch für die Seele ist die Arbeit im Grünen wie einBalsam:O-Ton Larissa Gaub: 16 sec."Gartenarbeit wird sogar für therapeutische Zwecke eingesetzt, zumBeispiel bei Depressionen, denn es hebt die Stimmung deutlich. Dafürreichen auch schon fünf Minuten täglich. Es gibt eine Studie vonWissenschaftlern der Uni Essex, dass Gärtnern auch dasSelbstwertgefühl verbessern kann."Sprecherin: Was aber tun, wenn man keinen eigenen Garten oderSchrebergarten hat?O-Ton Larissa Gaub: 14 sec."Es gibt mittlerweile auch viele Projekte, die gemeinsamesGärtnern in der Nachbarschaft unterstützen. Am besten fragt man beimörtlichen Kleingartenverband nach oder bei der Gemeindeverwaltung,aber auch im Internet kann man gut nach Gartenprojekten in derNachbarschaft suchen."Abmoderationsvorschlag:In den meisten Gartenprojekten sind Anfänger willkommen, schreibtdie "Apotheken Umschau". Wer jetzt Lust auf die Hobbygärtnereibekommen hat, findet bestimmt ein Projekt, bei dem er mitmachen kann.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell