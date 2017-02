Frankfurt/Main (ots) - Der Präsident des Industrieverbands Agrare. V. (IVA), Dr. Helmut Schramm, hat die "Neue Bauernregeln"-Kampagnedes Bundesumweltministeriums in einem Brief an Ministerin BarbaraHendricks scharf kritisiert. "Ein erfreuliches Fazit der gerade zuEnde gegangenen Internationalen Grünen Woche war es, dass einkonstruktiver Dialog über Landwirtschaft wieder in Gang gekommen ist.Diese neue Qualität der Debattenkultur haben Sie ohne Not nachhaltigbeschädigt."Schramm missfällt vor allem der grob vereinfachende Stil, denn"die Diskussion um die Landwirtschaft der Zukunft ist geprägt vonZielkonflikten wie dem zwischen Ressourcen- und Umweltschutz und derErnährungssicherung für alle. Dieser Zukunftsaufgabe wird ein Denkenin schwarz und weiß nicht gerecht."Auch die Erklärung, es gehe dem Ministerium nicht um eineVerunglimpfung der Landwirte, lässt Schramm nicht gelten: "Bei jederKommunikation im öffentlichen Raum gilt, dass über den Erfolg nichtdie, auch noch so gute, Absicht des Senders entscheidet, sondern dieBotschaft, die beim Empfänger ankommt. Wenn man sich nach knapp einerWoche anschaut, was Ihre Kampagne ausgelöst hat, ist das Ergebnisverheerend. Der Stil der Kampagne "Neue Bauernregeln" ist, imeigentlichen Sinne des Wortes: indiskutabel."Hier der Brief im Wortlaut: http://ots.de/dsWkODer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttp://www.iva.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V., übermittelt durch news aktuell