Schottlands unterschiedliche Aromen mit der Johnnie Walker Black Label Origin-Serie entdecken

Vier neue Whiskys, die von den vier Himmelsrichtungen Schottlandsinspiriert sindEdinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - "Ich war schon immerfasziniert von den unterschiedlichen Geschmacksprofilen, dieDestillerien in den vier Himmelsrichtungen Schottlands auszeichnen,und was dies individuell zu unseren Whiskys beisteuern kann. Mit derJohnnie Walker Black Label Origin-Serie können wir die Menschen aufeine Tour durch die Whisky erzeugenden Regionen mitnehmen. JedeEdition widmet sich dabei eingehend einer der vier charakteristischenNoten von Johnnie Walker Black Label - zarte Vanille, Gartenfrüchte,reifes Obst und Rauch". - George Harper, Johnnie WalkerWhisky-Spezialist.Johnnie Walker hat in seiner nahezu 200-jährigen Geschichte allenStolz daran gesetzt, die besten Malts aus ganz Schottland zuentdecken und zu zelebrieren. Die Johnnie Walker Black LabelOrigin-Serie hat ihren Ursprung in diesem Forschergeist und imStreben, die besten Aromen zu entdecken, die Schottland zu bietenhat.Die neue, aus vier 12 Jahre alten Blended Scotch Whiskysbestehende Kollektion umfasst hervorragende Single Malts aus einigender weltweit berühmtesten Brennereien, und feiert das ausgeprägteGeschmacksprofil von vier schottischen Regionen.Jeder Scotch der Kollektion wird ausschließlich aus Whisky einerbestimmten Region hergestellt, um die primären Geschmacksmerkmaledieser Gegend einzufangen. Whiskyliebhaber können so die breitePalette der Geschmacksrichtungen, die Schottland zu bieten hat, fürsich selbst entdecken und ausloten: die fruchtigen Aromen vonSpeyside, den reichhaltigen Charakter der Highlands, die lieblichenNoten der Lowlands, und den rauchigen Abgang der Islay Whiskys.Drei dieser limitierten Editionen werden exklusiv aus einigen derbesten Johnnie Walker Single Malts verschnitten, eine weitere Editionführt hochwertige Single Malts und Grain Whiskys fachkundig zusammen,um das Geschmacksprofil dieser Region am treffendsten abzubilden.Zu den Whiskys der Serie zählen:- Johnnie Walker Black Label Speyside Origin ist ein leichter undfruchtiger Whisky mit einem Hauch von geschnittenen grünen Äpfelnund Gartenfrüchten. Er wird ausschließlich aus hochwertigen SingleMalts aus der schottischen Speyside-Region hergestellt, zentralesElement ist der Whisky aus den Destillerien von Cardhu undGlendullan- Johnnie Walker Black Label Highlands Origin zeichnet sich durchreichhaltige und dunkle Fruchtigkeit mit Noten von roten Beeren undSteinobst aus. Er wird ausschließlich aus hochwertigen Single Maltsaus den Highlands hergestellt. Grundlage ist der Whisky ausClynelish und Teaninich- Johnnie Walker Black Label Islay Origin ist mildwürzig und füralle, die Whiskys mit einer wärmenden maritimen Rauchigkeitausprobieren wollen. Er besteht ausschließlich aus exzellentenIslay Single Malts wie Lagavulin und Caol Ila- Johnnie Walker Black Label Lowlands Origin hat einen lieblichen,cremig-vanilleartigen Charakter mit Toffee-Note. Er wirdausschließlich aus hochwertigen Single Malts und Grain Whiskys ausden Lowlands einschließlich Glenkinchie und CameronbridgehergestelltDamit sich der Verbraucher in dieser komplexen Kategorie besserzurechtfinden kann, dienen die Verpackungen der Serie gleichzeitigals Leitfaden für den Whisky und seine jeweilige Ursprungsregion.Jede Limited Edition-Verpackung ist mit einer Karte Schottlandsgeschmückt. Die Region (Speyside, Highlands, Islay, oder Lowlands),aus der der entsprechende Whisky stammt, wird hervorgehoben, undebenso interessante Fakten und Wissenswertes über diesen Teil desLandes.John Williams, Johnnie Walker Global Brand Director, erklärt: "DieJohnnie Walker Black Label Origin-Serie wurde entwickelt, um dieunterschiedlichen Geschmacksprofile der vier HimmelsrichtungenSchottlands zu entdecken und zu erforschen. Wir bei Johnnie Walkerhaben Zugang zu einer beispiellosen Auswahl an fantastischen SingleMalts, und diese Kollektion wird für alle von besonderem Interessesein, die mehr dazu erfahren möchten, wie unser kleines Team vonerfahrenen Whisky-Herstellern diese unterschiedlichenGeschmacksprofile erzeugt und ausbalanciert, um Johnnie Walker BlackLabel zu kreieren".Die Johnnie Walker Black Label Origin-Serie ist ab Juli weltweitin ausgewählten Travel Retail-Geschäften zum Listenpreis (UVP) von£35 / $46 USD / EUR40 EUR / $63 AUD / JPY 5000 für eine 1L-Flascheerhältlich.Ideen für Genießer:Speyside Origin für einen LowballDie leichten, frisch-fruchtigen Noten von Johnnie Walker SpeysideOrigins werden perfekt mit leichtem, lebhaften Holunderblütensaftergänzt und mit einem Spritzer Soda noch lebendiger.Highlands Origin für einen Raisin Rob RoyEine reichhaltige, genießerische Variante des klassischen Rob Roy,mit Pedro Ximenez als perfekter Ergänzung zum nussigen, trockenfruchtigen Profil von Johnnie Walker Highlands Origin.Islay Origin für einen Smoke & SpiceDie wundervollen Rauch- und Zitrusnoten von Johnnie Walker IslayOrigins, eingefangen und diffiziler durch würzigen Ingwer und frischeOrange, kreieren einen komplexen und erfrischenden Highball.Lowlands Origin für einen Heather Honey Old FashionedBlumiger Heidehonig vereint sich harmonisch mit den Vanille- undKaramellaromen von Johnnie Walker Lowlands Origins in diesemsamtweichen Old Fashioned-Variante.