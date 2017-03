Schottlands Sturgeon reicht ein Wort zur Niederlande-Wahl: 'Good'

LONDON (dpa-AFX) - Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon freut sich über das mäßige Abschneiden des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders.



Mit einem einzigen Wort kommentierte sie auf Twitter einen Artikel der Zeitung "The Scotsman", der Wilders' Niederlage konstatierte: "Good", schrieb Sturgeon, die am Montag wegen des Brexits ein neues Referendum zur Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien angekündigt hatte. Eine Mehrheit der Schotten hatte im vergangenen Jahr für einen Verbleib in der EU gestimmt. In den Niederlanden bleibt laut ersten Prognosen vom Mittwochabend die Partei von Ministerpräsident Mark Rutte stärkste Kraft im Parlament, Wilders ist abgeschlagen./cwe/DP/fbr