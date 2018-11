Schottlands Regierungschefin Sturgeon: 'Jede Menge Einhörner'

EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die politische Brexit-Erklärung zwischen Großbritannien und der EU stark kritisiert.



"Jede Menge Einhörner, die an die Stelle von Fakten über die künftigen Beziehungen treten", teilte Sturgeon am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Mit Einhörnern werden in Großbritannien unrealistische politische Ziele umschrieben.

Der Ende März 2019 geplante EU-Austritt Großbritanniens sei unüberlegt, schrieb Sturgeon. Sie äußerte unter anderem Bedenken, dass die heimische Fischindustrie Schaden nehmen könnte.

Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission hatten sich zuvor auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt. Damit steht der letzte Baustein des Vertragspakets zum EU-Austritt Ende März 2019. Die Mehrheit der Schotten ist gegen die Loslösung Großbritanniens von der EU./si/DP/jha