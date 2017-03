Schottische Regierungschefin strebt Unabhängigkeitsreferendum an

EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an.



Sie werde das schottische Parlament in der kommende Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon am Montag in Edinburgh./cmy/DP/jha