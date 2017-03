Schottische Farce/ taz-Kommentar von Dominic Johnson zum angestrebten Referendum

Berlin (ots) - Nicola Sturgeon ist keine Anfängerin. Dieschottische Premierministerin weiß natürlich ganz genau, dass esUnsinn ist, ein Referendum über den Austritt Schottlands ausGroßbritannien mitten in die laufenden AustrittsverhandlungenGroßbritanniens aus der EU zu platzieren. Das schottische Wahlvolkmüsste seine Entscheidung völlig blind treffen - ohne zu wissen, wieder Brexit aussieht, von dem man sich mittels Abspaltung abwendenmöchte.Es wäre für Sturgeon nicht möglich, unter diesen Umständenüberzeugende Aussagen über die Beziehungen eines unabhängigenSchottlands zur EU oder zu Rest-Großbritannien zu treffen. Und ohneüberzeugende Aussagen ist nicht ersichtlich, wie sie die55:45-Mehrheit gegen die Unabhängigkeit aus dem letzten Referendum2014 drehen will. Wenn aber das zweite Referendum das erstebestätigt, ist der schottische Nationalismus tot - siehe das VorbildQuébec in Kanada.Die einzige Erklärung, die Sinn macht, ist die, dass es zu diesemReferendum nicht kommen wird. Schottlands Premierministerin plant dieVolksabstimmung bewusst für einen unmöglichen Termin, damit dasbritische Parlament - das laut geltendem Recht als einziges befugtist, über einen Antrag des schottischen Parlaments auf Abhaltungeines Unabhängigkeitsreferendums zu befinden - es ablehnt, sieüberhaupt anzusetzen. Dann kann Sturgeon den Schotten sagen: Die böseTheresa May blockiert unsere Selbstbestimmung. Eine verloreneKraftprobe über die Frage eines neuen Referendums hält denschottischen Nationalismus am Leben - ein verlorenes zweitesReferendum versetzt ihm den Todesstoß.Das ist ein legitimes, aber auch zynisches politisches Spiel. Essetzt genau jenes Ergebnis der Brexit-Verhandlungen voraus, gegen dasSturgeon sich angeblich wendet. Schottland setzt von vornhereindarauf, von London missachtet zu werden, um sich dann hinterher überMissachtung beschweren zu können.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell