Schornsteinfeger-Kosten von der Steuer absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Er soll Glück bringen und hinterlässt doch regelmäßig eineRechnung: der Schornsteinfeger. Die gute Nachricht: Man kann denFiskus an den Ausgaben für Schornsteinfeger-Leistungen beteiligen.Wie das geht und was dabei zu beachten ist, erklärt derLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH).Das Finanzamt akzeptiert in der Regel alleSchornsteinfeger-Dienste, die im Zusammenhang mit einem privatenHaushalt erbracht werden, als absetzbare Handwerkerleistungen. Dazugab es 2014 ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Demnach ist dasgesamte Spektrum der Schornsteinfeger-Tätigkeiten steuerbegünstigt:von den Kehr-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten über Mess- undÜberprüfungsleistungen bis hin zu Feuerstättenschau undLegionellenprüfung.Somit gelten für Schornsteinfeger-Tätigkeiten dieselben Regeln wiefür andere Handwerkerleistungen im Haushalt:- 20 Prozent der jeweils anfallenden Anfahrts-, Arbeits-,Maschinen-, Entsorgungs- und Verbrauchsmittelkosten (zumBeispiel Aufwendungen für Reinigungsmittel) können abgesetztwerden.- Allerdings darf man nur maximal 1.200 Euro im Jahr steuerlichals Handwerkerleistungen geltend machen.- Materialkosten werden nicht berücksichtigt. Deshalb sollten dieverschiedenen Kostenarten in der Rechnung unbedingt getrenntausgewiesen werden.- Und noch etwas ist sehr wichtig: Die Rechnungssumme sollte immerüberwiesen werden, denn Barzahlungen erkennt das Finanzamt nichtan.Nebenkosten: Auch Mieter können Ausgaben für SchornsteinfegerabsetzenNicht nur Haus- oder Wohnungsbesitzer profitieren von derAbsetzbarkeit. Auch Mieter können Schornsteinfeger-Kosten, die überdie Nebenkostenabrechnung des Vermieters auf alle Mietparteienumgelegt werden, steuerlich geltend machen. Allerdings müssen solcheberücksichtigungsfähigen Aufwendungen klar aus derNebenkostenabrechnung hervorgehen. Oder es muss eine entsprechendeeindeutige Bescheinigung des Vermieters vorliegen.