SchoolJam April 2019 - Die Highheel Sneakers gewinnen das Finale von Deutschlands größtem Nachwuchsfestival für junge Bands auf der Musikmesse in Frankfurt / Ein Sonderpreis geht an Kellerproduktion (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auf zum Hurricane- und Southside-Festival!Die Band Highheel Sneakers aus Schwerin hat das Finale vonSchoolJam, Deutschlands größtem Nachwuchsfestival für Bands undSolokünstler gewonnen. In einem hochkarätigen Finale vor einerzahlreich erschienenen Fanbase konnten sie mit tollen Songs und einermitreißenden Show überzeugen.Die Highheel Sneakers fahren nun zu Auftritten bei den großenFestivals Hurricane und Southside. Vorher haben sie die Möglichkeit,sich bei satis&fy in Werne unter professioneller Anleitung einWochenende lang auf ihre Auftritte vorzubereiten. Dazu darf die Bandim Abbey Road Institute in Frankfurt drei Songs aufnehmen.Einen spontan ausgelobten Sonderpreis der Jury erhielt die BandKellerproduktion aus Schneverdingen. Mit Unterstützung vonGuano-Apes-Drummer Dennis Poschwatta wurden auch sie für eineRecording-Session ins Abbey Road Institute eingeladen.Insgesamt 9 Bands standen auf der Musikmesse in Frankfurt live aufder Bühne. Hier die Liste der besten 9 Nachwuchsbands Deutschlands:Rockage (Hamm)Highheel Sneakers (Schwerin)One Tape (Brilon)Pascal Metzger (Heimbach)Kellerproduktion (Schneverdingen)November (Braunschweig)Unperfekt (Besigheim)Scarletts (Frankfurt)TRAK (Dinslaken)Teilnehmen durften Jugendliche ab der 5. Klasse! Über 1.200 jungeBands haben sich aus ganz Deutschland beworben, rund 100 Bandsstanden im Januar 2019 live bei den neun SchoolJam RegioFinals aufder Bühne.Dort qualifizierten sich 23 Bands für das große Online-Voting imFebruar/März 2019, bei dem über 140.000 Stimmen abgegeben wurden. Mitdem Finale endet dann auch die 17. SchoolJam-Staffel. Mit dem Aufrufzu SchoolJam 2019/2020 geht es im September in die nächste Runde.Grundlegende InformationenDie Teilnahmebedingungen:An SchoolJam dürfen Solokünstler, Duos und Bands bis zu zehnPersonen teilnehmen. Schüler ab der 5. Klasse (oder ab 10 Jahren)können mitmachen. Dabei darf außerdem kein Bandmitglied zum Zeitpunktdes Einsendeschlusses (31.12.2018) älter als 21 Jahre sein. DieMitglieder der Bands können auch unterschiedliche Schulen besuchen.Zur Bewerbung sollten Interessierte bis zu zwei Titel mit einer Längevon maximal vier Minuten sowie einen Bandbogen einreichen. DieTeilnahme ist online oder per Post möglich. Einsendeschluss war der31.12.2018. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.Über SchoolJam:SchoolJam ist ein einzigartiges Non-Profit-Projekt zur Förderungder Musik an Schulen sowie die Unterstützung junger Nachwuchsbands.SchoolJam wird vom Bundesministerium für Familie und Jugendgefördert.2018 hat SchoolJam den begehrten Live Entertainment Award (LEA)als beste Nachwuchsförderung erhalten.Schooljam; April 2019Alle Informationen über SchoolJam finden sich unterwww.schooljam.de/ Weitere Informationen für die Presse sowie Bilderund Logos und Bilder als Download: www.schooljam.de/presse/