Schonende Alternative zur Gebärmutterentfernung (FOTO)

München (ots) -Starke Menstruationsblutungen (Menorrhagie) bedeuten für dieBetroffenen eine große Belastung. Der hohe Blutverlust führt dabeioftmals zu einer körperlichen Schwächung und hat vieleEinschränkungen im Alltag zur Folge. Zu starker Blutverlust gehörtjedoch keineswegs zu einer normalen Regelblutung. Im Gegenteil:Menorrhagie ist sogar als Krankheit anerkannt. Für Linderung sorgtdie NovaSure-Methode, die aufgrund ihrer schonenden Durchführung eineAlternative zur chirurgischen Entfernung der Gebärmutter(Hysterektomie) darstellt. Die BKK Mobil Oil übernimmt für ihreVersicherten die Kosten der Behandlung mit der NovaSure-Methode beiteilnehmenden Leistungserbringern.Unverhältnismäßig lang anhaltende und starke Regelblutungen könnenvielfältige Ursachen haben. Während einige Frauen schon in jungenJahren darunter leiden, beginnen die Beschwerden bei anderen erst mitMitte dreißig - zum Beispiel, nachdem die Pille abgesetzt wurde. AuchInfektionen, Blutgerinnungsstörungen sowie gutartige Erkrankungen derGebärmutter wie Myome und Polypen kommen als Auslöser infrage. Um dietatsächlichen Ursachen zu klären und eine passende Behandlungsmethodezu finden, ist der Besuch beim Gynäkologen unabdingbar. Sofern dieFamilienplanung bereits abgeschlossen oder der Kinderwunsch gar nichtvorhanden ist, raten Ärzte bei starken Regelblutungen häufig zurGebärmutterentfernung. Eine solche Operation zieht allerdings einenlängeren Krankenhausaufenthalt und eine mehrwöchige Genesungszeitnach sich. Hinzu kommen mögliche Spätfolgen wie Beckenbodensenkungen.Mit weniger Risiken und geringerem Aufwand ist dagegen die klinischerwiesene NovaSure-Methode* , auch Goldnetz-Methode genannt,verbunden. Bei diesem minimal-invasiven Eingriff, der wie dieHysterektomie ausschließlich für Frauen mit keinem (weiteren)Kinderwunsch infrage kommt, wird die Schleimhaut an der Innenseiteder Gebärmutter mithilfe von elektrischer Energie verödet undentfernt. In Folge dessen gehen die Blutungen dauerhaft zurück oderbleiben vollständig aus. "Ein großer Pluspunkt der NovaSure-Methodeist, dass bei der Durchführung nur die Gebärmutterschleimhaut undnicht die Gebärmutter entfernt wird. Somit bleibt der Hormonhaushaltintakt", sagt Tanja Euhus, Bereichsleitung Verträge bei der BKK MobilOil."Die Goldnetzmethode ist eine sichere und schnell durchführbareVariante, um Frauen mit starken Blutungsstörungen von ihrem Leiden zubefreien. Von Nebenwirkungen wie Inkontinenz oder Senkung derHarnblase bleiben die Patientinnen bei der Methode verschont",ergänzt Janine Leonhardt, Mitglied der Geschäftsleitung beimVertragspartner IVM plus GmbH.Nähere Informationen zur NovaSure-Methode und der Inanspruchnahmedes Angebots gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/novasure.* Bei rund 9 von 10 Frauen haben sich nach der NovaSure-Behandlungdie Blutungen während der Menstruation normalisiert oder ganzaufgehört. Quelle: Studie "Endometriumablation mittels Goldnetz".http://ots.de/WerP0xPressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell