Schon ab 399 Euro monatlich: Der neue Opel Grandland X Plug-In-Hybrid mit Allradantrieb (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Opel-SUV-Spitze: Grandland X Hybrid4 mit 300 PS Systemleistungund Allradantrieb- Vier Fahrmodi für alle Anforderungen: Elektro, Hybrid, Allradund Sport- Grandland X PHEV fährt bis zu 52 Kilometer rein elektrisch(gemäß WLTP-Fahrzyklus 1)- Schnell und bequem: Lithium-Ionen-Batterie komplett geladen innur 1:50 Stunde- Effizienz-Plus: Regeneratives Bremsen macht aus Verzögerungelektrische Energie- Attraktiver Preis: Grandland X Hybrid4 schon ab 49.940 Eurobestellbar- Opel wird elektrisch: Bis 2024 jedes Modell auch alselektrifizierte VarianteOpel wird elektrisch: Der Automobilhersteller präsentiert die neueallradgetriebene Plug-In-Hybrid-Variante des Grandland X - einwichtiger Baustein des Strategieplans PACE!. Der sportlich-eleganteGrandland X Hybrid4 führt künftig das Opel-SUV-Portfolio ausGrandland X, Crossland X und Mokka X an. Der Grandland X Hybrid4kommt auf Wunsch unverwechselbar mit einer schwarzen Motorhaube sowiespeziellen Leichtmetallrädern in BiColor-Optik. Der Plug-In-Hybridverbindet die Kraft aus einem 1,6 Liter-Turbobenziner und zweiElektromotoren, die eine Systemleistung von bis zu 300 PS bieten. DerKraftstoffverbrauch beträgt gemäß WLTP(1) 1,6 l/100 km, dieCO2-Emission 37 g/km (NEFZ(2): 1,6 l/100 km, 36 g/km CO2; jeweilsgewichtet, kombiniert; vorläufige Werte).Den ersten Plug-In-Hybrid von Opel gibt es zu attraktivenLeasingraten bereits ab 399 Euro monatlich. Der Allradler ist zudemab sofort als umfangreich ausgestattete Business Edition schon für49.940 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt.). Grandland X Hybrid4-Fahrerwerden von der neuen Dienstwagenbesteuerung für elektrifizierteFahrzeuge profitieren: In Deutschland gilt nun 0,5 Prozent vomNeuwagenpreis, statt ein Prozent für konventionelle Antriebe. Mit demhalbierten Dienstwagensteuersatz rechnet sich die PHEV-Anschaffungnoch mehr. Zu den ersten Kunden soll der Grandland X Hybrid4 Anfang2020 rollen.Zugleich trägt der Opel Grandland X Hybrid4 wesentlich dazu bei,die künftigen strengen CO2-Ziele zu erreichen. Als weitereselektrifiziertes Modell geht darüber hinaus die reinbatteriebetriebene Version der neuen Corsa-Generation an den Start.Ein weiterer Meilenstein - ebenso wie neue hocheffizienteVerbrennungsmotoren - in der kontinuierlichen Entwicklung von Opelzum nachhaltigen Automobilhersteller. Bis 2024 wird jedes Opel-Modellauch als elektrifizierte Variante angeboten werden.Opel ist eine nahbare deutsche Marke, die begeistern möchte.Diesen Anspruch unterstreicht die neue Grandland X-Variante mit ihrerhochmodernen Plug-In-Hybrid-Technologie. Zum Antriebssystem desGrandland X Hybrid4 zählen:- ein WLTP-zertifizierter, 147 kW/200 PS starker1,6-Liter-Turbobenzin-Direkteinspritzer, der die Euro6d-TEMP-Norm erfüllt. Der Vierzylinder-Motor wurde speziell aufdie Anforderungen eines Hybrid-Fahrzeugs ausgelegt.- und eine elektrische Einheit mit zwei Elektromotoren, derenLeistung jeweils 80 kW/109 PS entspricht, sowie Allradantriebund 13,2 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. Der Front-Elektromotorüberträgt seine Kraft über eine elektrifizierteAchtstufen-Automatik auf die Vorderräder. Der zweiteElektromotor und das Differenzial sind in die Hinterachseintegriert. Dieser zweite Elektroantrieb macht den Grandland XHybrid4 zum Allradler mit bester Traktion.Das 1,6-Liter-Benzinaggregat deckt meist Fahrten mit mittlerer undhoher Geschwindigkeit ab, während der Elektroantrieb bei niedrigeremTempo zum Einsatz kommt. Der Opel Grandland X Hybrid4 fährt so bis zu52 Kilometer gemäß WLTP-Fahrzyklus(1) rein elektrisch (65 Kilometergemäß NEFZ2). Diese Reichweite deckt laut deutscher Studien rund 80Prozent der durchschnittlichen täglichen Fahrtstrecken ab. Sprich:Das Gros der Grandland X Hybrid4-Fahrten kann daher mitNull-Emissionen zurückgelegt werden.Opel Grandland X Hybrid4-Fahrer können zwischen vier Fahrmodiwählen - je nach Präferenz und Fahranforderungen: Elektro, Hybrid,Allrad und Sport. So fährt das SUV im Hybrid-Modus automatisch in derjeweils effizientesten Antriebsweise. Für den Stadtverkehr kann derFahrer einfach auf Elektro-Modus schalten - und schon läuft das Automit Null-Emissionen weiter. Für beste Traktion auf jedem Untergrundwiederum lässt sich der Allrad-Modus aktivieren, der dieelektrifizierte Hinterachse zuschaltet.Mit dem Grandland X Hybrid4 und seinen hochmodernenAntriebslösungen macht Opel einmal mehr Innovationen für alle möglich- und setzt diese für die Kunden höchst praktikabel um. So sitzt derAnschluss zum Aufladen der Batterie über den 3,3 kW-On-Board-Charger(optional auch mit 6,6 kW) auf der dem normalen Tankverschlussgegenüberliegenden Fahrzeugseite. Die Batterie ist platzsparend unterden Rücksitzen installiert, für uneingeschränkten Komfort imInnenraum und Ladevolumen im Kofferraum.Strom ist aktuell günstiger als herkömmlicher Kraftstoff. Deshalbgilt: Nicht den Tank ständig nachfüllen, sondern besser die Batterieregelmäßig aufladen. Je nach Region und gefahrener Strecke sinken sodie Energiekosten. Die Ladezeit hängt von der Art des verwendetenLadegeräts ab. Neben dem im Lieferumfang des Fahrzeugs enthaltenenKabel zum Laden über eine Haushaltssteckdose bietet Opel Geräte zumSchnellladen an öffentlichen Stationen und Wallboxen zu Hause an. Solädt sich beispielsweise der Akku bei einer 7,4 kW Wallbox in rundeiner Stunde und 50 Minuten vollständig auf.Für ein noch komfortableres Aufladen des Grandland X Hybrid4bietet Free2Move Services, die Mobilitätsmarke der Groupe PSA,spezielle Lösungen für Elektrofahrzeuge an. Das Angebot umfasst einenLadepass, der den Zugriff auf die über 105.000 Ladepunkte in Europaermöglicht. Des Weiteren gibt es einen Routenplaner, der dieRestreichweite des Fahrzeugs und die Lage der Ladestationen entlangder Strecke berücksichtigt und so die beste Routenführung errechnet.Mit der myOpel-App lässt sich die Ladezeit aus der Ferneprogrammieren oder die Klimaautomatik einschalten. Das Navi 5.0IntelliLink leitet den Fahrer dank vernetzter Navigation auf direktemWeg zur ausgewählten Ladestation und weist stets den besten Weg.Darüber hinaus wird der Grandland X Hybrid4 auch den neuenTelematik-Service Opel Connect bieten. Mit Funktionen wieLive-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen,Fahrzeugdatenabruf via App, direkter Verbindung zu Pannenhilfe undNotruf wird die Reise für Fahrer und Passagiere noch entspannter.Über die rote Taste ist Hilfe in Sekundenschnelle erreichbar. Werdendie Gurtstraffer oder Airbags ausgelöst, setzt das System automatischeinen Notruf ab.Energietanken beim BremsenDas regenerative Bremssystem des Grandland X Hybrid4 macht dasAuto noch effizienter, indem es die beim Bremsen oder bei derGeschwindigkeitsabnahme erzeugte Energie zurückgewinnt. Bei einemherkömmlichen Bremssystem geht die durch Reibung in den Bremsenerzeugte mechanische Energie als Wärme verloren. Beim Grandland XHybrid4 wird diese überschüssige kinetische in elektrische Energieumgewandelt. Sie kann sofort genutzt oder in der Batterie gespeichertwerden. Auf diese Weise erhöht sich die rein elektrische Reichweitedes Hybridfahrzeugs im Durchschnitt um bis zu zehn Prozent.Zur bestmöglichen Nutzung des elektrischen Hochspannungssystems(300 V) verfügt der Grandland X Hybrid4 über einen elektrischenKlimakompressor und eine elektrische Heizung.Der neue Grandland X Hybrid4 ist ein Vorreiter der Opel-Familieelektrifizierter Fahrzeuge. Zusätzlich zum Ampera-e, der weiterhin indiversen Märkten im Programm ist, wird der Hersteller weltweitinnerhalb von 20 Monaten den Corsa der nächsten Generation, den neuenZafira Life, den neuen Nutzfahrzeug-Allrounder Vivaro und denNachfolger des Mokka X einführen - jedes Modell auch als reinbatterieelektrische Version.(1) Die genannten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswertesind vorläufig und wurden anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO(EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). EG-Typgenehmigung undKonformitätsbescheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungenzwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten sindmöglich.(2) Die genannten Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswertesind vorläufig, wurden anhand der WLTP Testverfahren bestimmt und inNEFZ-Werte rückgerechnet, um Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugenzu gewährleisten (VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO(EU) Nr. 2017/1151). EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigungliegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und denoffiziellen typgeprüften Werten sind möglich.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-772-826, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, 06142-774-693, david.hamprecht@opel.comElena Funk, 06142-777-147, elena.funk@opel.comMark Bennett, 06142-772-822, mark.s.bennett@opel.comHarald Schmidt, 06142-772-914, harald.schmidt@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell