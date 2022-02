Scholz zur Ukraine-Krise: 'Niemals naiv sein'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Lage in der Ukraine erneut als "sehr ernst" bezeichnet. Russland habe seine militärischen Kräfte an der Grenze zur Ukraine so weit ausgebaut, dass das ausreiche, um einen Krieg mit der Ukraine zu führen, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach dem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. "Wir dürfen niemals naiv sein", mahnte der Kanzler.

Der Westen äußert angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine die Befürchtung, dass die Verlegung Zehntausender Soldaten der Vorbereitung eines Krieges dienen könnte. Russland weist das zurück.

Zu der Drohung Russlands mit "militärisch-technischen Maßnahmen" sagte Scholz: "Ich will das Wort nicht auslegen. Es ist jedenfalls eine Umschreibung für etwas, das ja nichts anderes ist als eine militärische Aggression. Und deshalb sollten wir es auch nicht so harmlos klingen lassen."

Die Verwendung des Begriffes "militärisch-technische Maßnahmen" sorgt bereits seit Ende des vergangenen Jahres für Beunruhigung bei westlichen Politikern und Militärs. Kremlchef Wladimir Putin hatte kurz vor Weihnachten gesagt: "Im Fall einer Fortsetzung der ziemlich aggressiven Linie unserer westlichen Kollegen werden wir mit adäquaten militärisch-technischen Maßnahmen antworten." Zuletzt tauchte der Ausdruck dann wieder an diesem Donnerstag in einem Schreiben aus Moskau an die USA auf. In diesem fordert Russland die Vereinigten Staaten unter anderem zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf./mfi/aha/DP/nas