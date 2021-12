Scholz zur Pandemiebekämpfung: 'Es gibt keine roten Linien'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Menschen in Deutschland versprochen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Corona-Pandemie zu überwinden. "Die Bundesregierung wird nicht einen einzigen Augenblick ruhen, und wir werden jeden nur möglichen Hebel bewegen, bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben", sagte Scholz am Mittwoch bei seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag.

Dafür werde die Bundesregierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. "Wir werden alles tun, was notwendig, ist, es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien."

Gleichzeitig appellierte Scholz erneut an die Bevölkerung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Deutschland stünde in diesem Winter anders da, wenn mehr Menschen im Land schon geimpft und geboostert wären, erklärte er./faa/DP/mis