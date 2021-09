Scholz zeigt sich siegessicher

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht siegessicher in die Bundestagswahl am Sonntag. "Ich bin sehr sicher, dass wir erfolgreich sein werden bei der Wahl", sagte er am Freitagabend der "Bild". Alle Umfragen spiegelten das wider, was er auch auf den Marktplätzen spüre: "Dass es eine große Zustimmung zur SPD gibt."

Er habe daher das große Vertrauen, dass die Bürger "mir einen Auftrag geben, die nächste Regierung zu bilden". Scholz zeigte sich unbeeindruckt von Umfragen, denen zufolge der Vorsprung der SPD vor der Union kleiner wird: "Es gibt viele, viele Umfragen gegenwärtig und alle zeigen, dass die SPD vorne liegt und dass das Momentum für die SPD ungebrochen ist. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, was den Sonntag betrifft."

Foto: über dts Nachrichtenagentur