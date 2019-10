Scholz wirbt in USA für Kampf gegen Klimawandel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat in den USA für den Kampf gegen den Klimawandel geworben.



Die Industriestaaten seien verantwortlich für den Großteil der Treibhausgasemissionen. "Jetzt müssen wir unsere Verantwortung annehmen und den Kampf gegen den Klimawandel anführen", sagte er bei einer Diskussion am Rande der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank am Freitag in Washington.

Scholz betonte die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit und starker internationaler Institutionen in diesem Zusammenhang. "Jeder ist sich dessen bewusst - zumindest fast jeder", sagte Scholz mit einem unausgesprochenen Seitenhieb an US-Präsident Donald Trump. "Die Zukunft gehört nicht denjenigen, die die Realität leugnen und sich isolieren", betonte Scholz. "Die Zukunft gehört denjenigen, die handeln - gemeinsam."