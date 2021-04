Scholz will verbindlichen Fahrplan aus dem Lockdown

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will im Mai einen verbindlichen Öffnungsfahrplan aus dem Corona-Lockdown festlegen. "Wir brauchen den Fahrplan zurück ins normale Leben, aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen wird", sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Ende Mai sollte man in der Lage sein, "belastbare Aussagen zu treffen".

Als Regierung müsse man dann "klare und mutige Öffnungsschritte" für den Sommer festlegen. Damit sollen sich Restaurants auf ihre Öffnung einstellen und die Bürger ihren Sommer planen können. Ebenfalls soll der Zeitpunkt festgelegt werden, ab wann wieder Konzerte, Theater und Fußball im Stadion möglich seien. Scholz zeigte Verständnis für den Lockdown-Frust der Bürger: "Ich habe auch keine Lust mehr auf diese Pandemie und ihre Einschränkungen." Trotzdem sagte er, dass die jetzt in Kraft getretene Bundesnotbremse notwendig sei: "Wir brauchen noch einmal diese Anstrengung, damit wir einen schönen Sommer und dann wieder ein unbeschwerteres Leben haben." Er appellierte an die Bürger, sich "in den nächsten vier bis sechs Wochen nicht die Chance kaputtzumachen, im Sommer im Biergarten zu sitzen und in den Urlaub zu fahren". Scholz machte Hoffnung, dass Deutschland durch die steigenden Impfzahlen, mehr Corona-Tests und die jetzt geltenden Regeln es schaffe, "die Pandemie im Sommer hinter uns zu lassen".

