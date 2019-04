Scholz will Steuerzahler um 800 Millionen Euro entlasten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Steuerzahler vom nächsten Jahr an mit einem umfangreichen steuerlichen Maßnahmenbündel um rund 800 Millionen Euro entlasten. Das berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Zu den Vorhaben, die Scholz in das neue Jahressteuergesetz aufgenommen hat, gehöre unter anderem die Anhebung der Verpflegungspauschale für Arbeitnehmer um zwei Euro pro Tag sowie die Einführung einer Pauschale für Berufskraftfahrer von acht Euro pro Tag.

Auch die Mehrwertsteuer auf elektronische Bücher und Zeitschriften wolle Scholz senken, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Sie sollen von 2020 an wie gedruckte Erzeugnisse dem ermäßigten Satz von 7 Prozent unterliegen anstatt dem Normaltarif von 19 Prozent. Außerdem sollen die von Scholz geplanten steuerlichen Fördermaßnahmen für die Elektromobilität, zum Beispiel für Dienstwagen mit Hybridmotor, in das Gesetz aufgenommen werden, berichtet der "Spiegel".

Foto: über dts Nachrichtenagentur