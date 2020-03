BERLIN (dpa-AFX) - Anders als Bayern will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Corona-Krise an der Schuldenbremse festhalten.



"Die Schuldenbremse hemmt uns gegenwärtig nicht", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Montag auf Anfrage. Bayern hatte angekündigt, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft zu setzen./hoe/DP/fba