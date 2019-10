Scholz verteidigt Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler im Bundestag verteidigt.



Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der deutschen Einheit finanziert werden müssten, nähmen ab, seien aber nicht verschwunden, sagte er am Donnerstag bei der ersten Lesung des Gesetzes. Deshalb sei es fair, wenn die Reichsten weiter zur Kasse gebeten würden. "Das, was an Aufgaben noch da ist, sollen diejenigen finanzieren, die auch die breitesten Schultern haben", betonte Scholz.

Ab 2021 soll der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Zahler abgeschafft werden, weitere 6,5 Prozent sollen ihn nur noch teilweise zahlen. Die reichsten 3,5 Prozent will Scholz aber weiter voll zur Kasse bitten. Das hatte die Union anfangs deutlich kritisiert. Jetzt verteidigte der Koalitionspartner zähneknirschend Scholz' Plan, betonte aber, er könne nur ein erster Schritt sein. Die Koalition müsse sich schnell auf einen Zeitplan für den Abbau der restlichen zehn Prozent verständigen. Die FDP dagegen forderte die sofortige Komplett-Abschaffung./tam/DP/fba