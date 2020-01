Scholz verteidigt Altschulden-Initiative

Düsseldorf (ots) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Pläneverteidigt, Schulden besonders belasteter Kommunen durch den Bund und die Länderzu tilgen. "Bei der Altschulden-Initiative geht es um einen großzügigen Akt derSolidarität", sagte Scholz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Manspreche von etwa 2500 Städten und Gemeinden zumeist in Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die von so hohen Schuldengedrückt würden, dass sie im Augenblick kaum mehr Luft zum Atmen hätten."Gemeinsam mit den betroffenen Ländern möchte ich diesen Kommunen die Schuldeneinmalig abnehmen. Dann hätten sie wieder den Freiraum, selbstständig zuhandeln", sagte Scholz. Er appellierte an die Solidarität der nicht betroffenenLänder. "Die Solidarität, von der ich spreche, ist anders gemeint: Wenn man 2500von mehr als 11.000 Kommunen helfen möchte, damit dort wieder Schulen, Kitas undSchwimmbäder saniert oder neu gebaut werden können, geht das nur, wenn es keineEifersucht gibt." Im Föderalismus sei es manchmal wie in der Familie, wo einKind sich beschwert, dass das andere Kind eine neue Jacke bekommen hat und esnicht, weil seine alte Jacke noch tadellos ist. "Bei der Altschulden-Fragekönnen wir uns eine gute Antwort aber nur leisten, wenn nicht auch die Länderetwas abhaben wollen, die gar keine Schwierigkeiten haben", sagte Scholz.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4490978OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell