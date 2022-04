Scholz verspricht Tempo bei Abkehr von russischen Energie-Importen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat versprochen, bei der Abkehr von russischen Energie-Importen aufs Tempo zu drücken. "Wir werden jetzt mit großer Geschwindigkeit LNG-Kapazitäten an der norddeutschen Küste aufbauen", sagte er am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. "Wir werden die Netze ausbauen, die dazu erforderlich sind."

Zudem werde man die Importstrukturen für Kohle, Öl und Gas so reorganisieren, dass man auf Dauer nicht mehr abhängig sein werde von Russland. Das werde man mit "nie gekannter Geschwindigkeit" tun, so Scholz. Der Kanzler fügte hinzu, dass sich Deutschland auch insgesamt unabhängig von der Nutzung fossiler Ressourcen machen wolle. Gemäß der Geschäftsordnung des Bundestages soll sich der Kanzler dreimal im Jahr im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Dies findet in der Regel jeweils in den letzten Sitzungswochen vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten statt. Für Scholz war es am Mittwoch die zweite Regierungsbefragung als Kanzler.

Foto: über dts Nachrichtenagentur