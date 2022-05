Scholz und von der Leyen bei Windenergie-Gipfel in Dänemark dabei

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark richtet am 18. Mai ein Gipfeltreffen zu den Potenzialen der Offshore-Windenergie in der Nordsee aus. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen wird dabei unter anderen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz in der Hafenstadt Esbjerg begrüßen, wie ihre Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Außerdem sind die Ministerpräsidenten der Niederlande und Belgiens, Mark Rutte und Alexander De Croo, dabei.

Bei dem Treffen soll ein Fokus auf die zentrale Rolle gelegt werden, die der Offshore-Wind bei den Plänen der EU spielen soll, sich frei von fossilen Brennstoffen zu machen. Europa müsse so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden, erklärte Frederiksen. Dänemark wolle dabei vorangehen und den Weg dafür bahnen, dass die Nordsee zu "einem grünen Kraftwerk für ganz Europa" werde.

Frederiksen und ihre Gäste wollen auf dem Gipfel nach dänischen Angaben eine gemeinsame Vision für den Ausbau der Offshore-Windenergie und der dazugehörigen Infrastruktur in der Nordsee festlegen. Im Hafen von Esbjerg ist unter anderem eine gemeinsame Pressekonferenz geplant./trs/DP/eas