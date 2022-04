Scholz telefoniert mit Selenskyj

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Sonntag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dabei habe er sich über die aktuelle Lage und zum Verhandlungsprozess zwischen der Ukraine und Russland informiert, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. Unter anderem sei es um Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha und in anderen Orten in der Ukraine gegangen.

Scholz habe den Menschen vor Ort die "Solidarität und volle Unterstützung" Deutschlands ausgesprochen, so Hoffmann. Die Bundesregierung werde zusammen mit ihren internationalen Partnern alles daransetzen, dass die Verbrechen "schonungslos aufgeklärt" und die Täter identifiziert werden, damit sie vor nationalen und internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden. Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident hätten sich darüber hinaus über "Möglichkeiten der weiteren Unterstützung" der Ukraine ausgetauscht, fügte Hoffmann hinzu. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur