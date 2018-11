Scholz stoppt Rentenpläne für Soldaten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Pläne aus seinem Haus gestoppt, die eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Soldaten der Bundeswehr vorsahen. "Ich glaube nicht, dass es die Attraktivität unserer Bundeswehr steigert, wenn die Altersgrenzen hochgesetzt werden. Im Gegenteil. Ich werde das nicht vorschlagen", sagte Scholz der "Bild am Sonntag".

Ein Fachreferat aus dem Bundesfinanzministerium hatte dem Bundesverteidigungsministerium vorgeschlagen, die Altersgrenzen der Soldaten anzuheben. In dem Schreiben, über das die "Bild am Sonntag" berichtet, forderten die Finanzbeamten, dass die "Altersgrenze ab 2025 für Generale und Oberste um zwei auf 67 Jahre und für alle anderen Berufssoldaten um drei auf 65 Jahre" angehoben werde. Begründet werde das damit, dass auch alle anderen Beamten künftig bis 67 arbeiten würden, dass die Lebenserwartung steige und es erhebliche Stellenbesetzungsprobleme in der Bundeswehr gebe, berichtet die Zeitung.

