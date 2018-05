Scholz stellt mehr Mittel für Bundeswehr in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen höhere Ausgaben für die Bundeswehr und die Entwicklungspolitik in Aussicht gestellt als bisher geplant.



Zuerst gehe es um eine Entlastung der Bürger mit mittleren und kleinen Einkommen und die Schaffung eines Digitalfonds, kündigte Scholz am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der neuen Steuerschätzung an.

Darüber hinaus würden sich aber sicherlich "in bestimmtem Umfang" auch noch Spielräume ergeben, die entsprechend der klaren Vorgaben des Koalitionsvertrages verwendet werden könnten. Dabei gehe es um Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und Verteidigung. Wie man die Mittel genau aufteile, werde die Debatte der nächsten Wochen zeigen. "Eine kleine Möglichkeit haben wir dazu." Der Bund verfügt laut Scholz bis 2022 zusätzliche Spielräume von insgesamt 10,8 Milliarden Euro./poi/DP/tos