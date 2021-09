Scholz spricht mit Macron über internationale Klima-Zusammenarbeit

PARIS (dpa-AFX) - Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl wird SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an diesem Montag vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élyséepalast empfangen.



Bei dem informellen Treffen des Finanzministers mit Macron in Paris geht es unter anderem um den von Scholz im Frühjahr vorgeschlagenen internationalen Klimaclub, der Standortnachteile klimaschutzwilliger Länder vermeiden soll, hieß es im Finanzressort. Scholz will auch Finanzminister Bruno Le Maire sowie den Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, treffen.

Am Mittwoch will Macron den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) empfangen. Zu den Themen des Besuchs von Scholz sollen auch die globale Mindestbesteuerung zählen, die aktuelle Entwicklung im Kampf gegen die Corona-Pandemie und der Stand der EU-Wiederaufbauprogramme.