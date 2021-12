Scholz skeptisch zu Impfregister

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich skeptisch zur Schaffung eines Impfregisters zur Erfassung der Menschen mit Corona-Impfung in Deutschland gezeigt. "Ich bin da sehr skeptisch", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Bei der geplanten allgemeinen Impfpflicht gehe es auch um Möglichkeiten, diese zu kontrollieren und nachzuhalten. Er wolle dem nicht vorgreifen, aber seine Skepsis gegenüber einem zuvor ins Gespräch gebrachten Impfregister formulieren.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte so ein Register angeregt. In Österreich gibt es so ein Register bereits./bw/jr/sam/mfi/ah/mfi/dot/beg/DP/jha