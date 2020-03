Scholz sieht weiter robuste Sozialsysteme

BERLIN (dpa-AFX) - Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sind aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz trotz der aufziehenden Coronavirus-Krise weiterhin robust aufgestellt.



Der SPD-Politiker verwies am Freitag in Berlin auf Rekordstände bei der Zahl der Erwerbstätigen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. "Deshalb kann man davon ausgehen, dass die Tragfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme ziemlich hoch ist." Scholz fügte hinzu, die Krankenversicherung werde ihre Aufgaben erfüllen können. "Und wir können alles stabilisieren, was stabilisiert werden muss."/sam/bw/hoe/DP/jha