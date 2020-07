BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung des EU-Gipfels auf ein circa 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket als einen "Wendepunkt zu einem stärkeren Europa" bezeichnet. "Ich freue mich, diesen Plan mit meinen Finanzministerkollegen umzusetzen", ließ sich der SPD-Politiker am Dienstagmorgen von seinem Ministerium bei Twitter zitieren. Mit dem EU-Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro gehe man gegen die Corona-Pandemie an, "in Solidarität und mit vereinten Kräften", so Scholz weiter.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor dem Gesamtpaket zugestimmt. Der nächste siebenjährige Haushaltsrahmen umfasst demnach 1.074 Milliarden Euro, das Hilfsprogramm gegen die Folgen der Coronakrise 750 Milliarden Euro. Der EU-Sondergipfel hatte bereits am Freitag begonnen und sollte eigentlich schon am Samstag zu Ende sein. Zweimal war er verlängert worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur