Scholz plädiert für europäischen Geldtopf gegen Arbeitslosigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat für die Eurozone einen gemeinsamen Geldtopf im Kampf gegen Arbeitslosigkeit vorgeschlagen.



"Ich bin dafür, die nationalen Systeme der Arbeitslosenversicherungen zu ergänzen um eine Rückversicherung für die gesamte Eurozone", sagt der SPD-Politiker dem "Spiegel".

Ein Land, in dem während einer Krise die Belastung der Sozialversicherungssysteme wegen hoher Arbeitslosigkeit steige, könne bei dieser gemeinsamen Rückversicherung einen Kredit aufnehmen. "Ist die Rezession vorüber, zahlt das Krisenland die aufgenommenen Mittel wieder zurück." Durch die Maßnahme werde die finanzielle Stabilität des Gesamtsystems gestärkt.

Mit diesem Vorschlag bewegt sich Scholz in Richtung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der weitreichende Reformen in der EU für dringend notwendig erachtet. So setzt er sich unter anderem für eine EU-weite Arbeitslosenversicherung ein./hme/DP/zb