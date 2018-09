Scholz nennt Neuverhandlungen über Maaßens Zukunft 'klug'

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorstoß der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles für Neuverhandlungen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen unterstützt.



Die Beförderung Maaßens zum Innen-Staatssekretär habe "bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht so großes Einverständnis gefunden", sagte der Finanzminister am Freitag in Berlin. "Insofern ist es, glaube ich, klug, wenn Politik darauf reagiert."

Wirtschaftsminister Peter Altmaier vom Koalitionspartner CDU sagte, in einer vertrauensvoll zusammenarbeitenden Koalition sei es "selbstverständlich", auf einen solchen Gesprächswunsch einzugehen. "Wie diese Gespräche dann ausgehen, kann niemand von uns vorhersehen."

Zuvor war bekannt geworden, dass Nahles nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei die geplante Beförderung Maaßens neu verhandeln will. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben Gesprächsbereitschaft signalisiert./mfi/DP/men