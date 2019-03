Scholz mahnt Kabinettskollegen zu stärkerer Haushaltsdisziplin

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von konjunkturellen Risiken mahnt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seine Ressortkollegen in den kommenden Jahren zu einer "verstärkten Haushaltsdisziplin".



Für die Koalition sei ein Etat ohne neue Schulden das zentrale haushaltspolitische Ziel, heißt es in einer Vorlage für die Kabinettssitzung am Mittwoch. Diese lag der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor. Ein Haushalt ohne neue Schulden aber sei angesichts der Konjunkturrisiken, notwendiger Bedarfsanpassungen bei gesetzlichen Leistungen und zahlreicher neuer Maßnahmen "keine Selbstverständlichkeit".

Neue Maßnahmen seien grundsätzlich innerhalb bestehender Budgets in den Einzelplänen vollständig und dauerhaft gegenzufinanzieren, heißt es in der Vorlage. Der Bund habe dabei auch die Entwicklung der gesamtstaatlichen Schuldenquote im Blick und leiste seinen Beitrag, diese unter die europäische Vorgabe von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken.

Die Sozialausgaben des Bundes sollen aber bis 2023 um knapp 19 Milliarden Euro auf 198,3 Milliarden Euro steigen, wie aus der Vorlage hervorgeht. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) darüber berichtet. Dies spiegele den Willen der Bundesregierung wider, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und dafür zu sorgen, dass der wirtschaftliche Erfolg bei allen Bürgern ankomme.

Für den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen sind in den Jahren 2020 bis 2023 zunächst pro Jahr 500 Millionen Euro vorgesehen. Davon sind laut Vorlage insgesamt bis zu 240 Millionen für ein bis 2021 laufendes Sofortprogramm vorgesehen. Die Regierung arbeitet derzeit daran, ein Konzept für einen Kohleausstieg zu erarbeiten. Eine Regierungskommission hatte einen schrittweisen Ausstieg bis Ende 2038 vorgeschlagen./hrz/hoe/DP/nas