Scholz fordert Rückzug Lukaschenkos - Grüne für Debatte im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz hat sich für einen Machtwechsel in Belarus (Weißrussland) ausgesprochen.



"Der heutige Herrscher (Alexander) Lukaschenko hat alle Legitimation verloren und sollte abtreten", sagte der SPD-Kanzlerkandidat den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).

Die Demokratiebewegung wolle "mit Russland und der Europäischen Union gute und freundschaftliche Beziehungen haben", sagte Scholz. Das müsse die EU immer im Blick behalten. "Wir müssen den Prozess der Selbstbefreiung der Bürgerinnen und Bürger von Belarus tatkräftig unterstützen. Es geht nicht darum, neue Einflusssphären zu schaffen."

Die Grünen beantragten eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages zu den Vorgängen in Minsk. "Die Debatte über den Umgang mit Belarus gehört auch in den Deutschen Bundestag, immerhin hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne und trägt somit eine besondere Verantwortung", erklärte der Grünen-Osteuropaexperte Manuel Sarrazin in Berlin. Er bemängelte, dass die Position des EU-Gipfels nicht klar genug sei. "Mit diesem Diktator Lukaschenko kann es keine weitere Öffnung geben." Engere Beziehungen zu Minsk dürfe es nur nach freien und fairen Neuwahlen geben.

SPD-Fraktionsvize Gabriela Heinrich sagte, Lukaschenko müsse den Weg für einen innerbelarussischen Dialog frei machen, um freie Präsidentschaftswahlen mit internationalen Beobachtern zu ermöglichen. "Es geht nicht darum, einen Keil zwischen Russland und Belarus zu treiben". sagte sie. "Die Menschen in Belarus wenden sich gegen Lukaschenko, nicht gegen Russland." Moskau dürfe einer demokratischen Entwicklung nicht im Weg stehen.

Der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, rief die EU auf, die angekündigten Belarus-Sanktionen "sehr zeitnah" umzusetzen. Er bemängelte, ein "wirklich deutliches Wort" gegen eine Einmischung Russlands fehle im Gipfelbeschluss ebenso wie die "klare Forderung nach Neuwahlen". "Von der Bundesregierung hätten wir uns ein deutlich aktiveres Drängen auf eine Vermittlungsrolle der OSZE erwartet", erklärte Link./hn/DP/nas