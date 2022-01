Scholz empfängt Nato-Generalsekretär - Hauptthema Ukraine-Konflikt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt an diesem Dienstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Hauptthema des Gesprächs wird der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein. Bei dem Treffen könnte es auch um die Vorbereitung des Nato-Gipfels gehen, der im Juni in Madrid stattfinden soll. Eine gemeinsame Presseunterrichtung ist für den Nachmittag geplant. Scholz hat Stoltenberg bereits im Dezember bei seinem Antrittsbesuch bei der Nato in Brüssel getroffen.

Stoltenberg wollte sich am Abend noch mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht treffen. Außenministerin Annalena Baerbock hatte am Montag die Ukraine besucht und wollte am Dienstag in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammenkommen./seb/DP/ngu