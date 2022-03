Scholz empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Sonntag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Das sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem "regelmäßig stattfindenden Meinungsaustausch" werde es um aktuelle europapolitische Themen gehen, auch mit Blick auf den informellen Europäischen Rat am 10. und 11. März. Dabei spiele auch der Angriff Russlands auf die Ukraine eine Rolle, hieß es weiter. Das Treffen ist für den Mittag angesetzt. Zuvor war von der Leyen am Samstagnachmittag noch zu einem Besuch beim spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez nach Madrid gereist. Auch mit ihm wollte die Kommissionspräsidentin unter anderem über den anhaltenden Krieg in der Ukraine beraten./faa/DP/zb