Scholz begrüßt Investitionen von Intel in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz befürwortet die Investitionen des US-Konzerns Intel in Sachsen-Anhalt. "Deutschland begrüßt Intel und die umfangreichen Investitionen, die das Unternehmen plant, um 3000 High-Tech-Arbeitsplätze und viele weitere in der Wertschöpfungskette zu schaffen", sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung vom Dienstag. Die erste Produktionsstätte ihrer Art in der EU werde dazu beitragen, die globalen Siliziumkapazitäten wieder ins Gleichgewicht zu bringen und eine widerstandsfähigere Lieferkette zu schaffen. Intel hatte angekündigt, Chipfabriken in Magdeburg zu bauen und dafür Milliarden zu investieren./wee/DP/ngu