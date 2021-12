Scholz-Telefonat mit Biden - Transatlantische Freundschaft im Fokus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag mit US-Präsident Joe Biden telefoniert und sich auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am späten Freitagabend mit. Biden gratulierte dem Bundeskanzler demnach zu seinem Amtsantritt.

Beide bekräftigten die enge Bande zwischen Deutschland und den USA und den Willen, diese weiter zu festigen und zu vertiefen. Sie waren sich einig, dass die transatlantische Freundschaft unverzichtbar sei für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen, so Hebestreit. Zuvor hatte sich Scholz bereits in Frankreich bei Präsident Emmanuel Macron vorgestellt, zudem traf er in Brüssel unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

