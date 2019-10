Scholz: Nach Steuerschätzung keine 'hektischen Korrekturen' nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält trotz geringerer Steuereinnahmen in den kommenden Jahren als bisher erwartet keinen Kurswechsel in der Finanzpolitik für notwendig.



Die Steuereinnahmen würden weiter steigen, aber nicht mehr so dynamisch, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Daraus müssten keine "hektischen Korrekturen" abgeleitet werden. Die Bundesregierung könne ihre Aufgaben schultern und sei in der Lage, ohne Korrekturen die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre weiterzuführen. Zugleich sagte Scholz: "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel."

Bund, Länder und Kommunen müssen im nächsten Jahr mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als zuvor erwartet, wie die neue Steuerschätzung ergab. Auch in den kommenden Jahren sprudeln demnach die Steuereinnahmen nicht mehr so stark wie bisher erwartet.

Die Steuereinnahmen seien trotz der Eintrübung der deutschen Konjunktur, einer schwächeren Weltwirtschaft und dem Brexit stabil, sagte Scholz. Die Bundesregierung habe mit Entlastungen für Wachstumsimpulse gesorgt. Er verwies zudem auf den geplanten Soli-Abbau für 90 Prozent der bisherigen Zahler.