Scholz an Putin: 'Dieser Krieg muss sofort beendet werden'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut zu einem Ende der Angriffe in der Ukraine aufgefordert. "Dieser Krieg muss sofort beendet werden. Es muss ein Waffenstillstand her, und Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen", sagte der Kanzler am Donnerstag in Berlin nach mehrstündigen Verhandlungen von Bund und Ländern. Es gebe dramatische und furchtbare Zerstörungen in der Ukraine. Bei den kriegerischen Handlungen komme es zu Kriegsverbrechen, die nicht toleriert werden könnten und für die die Verantwortlichen noch zur Rechenschaft gezogen würden. Millionen Menschen seien in und aus der Ukraine auf der Flucht. Putin zerstöre nicht nur die Ukraine, "sondern auch die Zukunft des eigenen Landes"./cn/DP/zb