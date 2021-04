Scholz: Politik hat 'verdammte Pflicht' zu handeln

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat engagiert für eine rasche Umsetzung der Bundes-Notbremse mit einheitlichen Corona-Regeln geworben.



"Die Politik hat die verdammte Pflicht, schnell zu handeln", betonte er am Freitag vor einer Sitzung der Eurogruppe. Die Kontakte müssten noch stärker reduziert werden, Beschäftigte müssten noch mehr aus dem Homeoffice arbeiten und am Arbeitsplatz häufiger getestet werden. Scholz appellierte an Unternehmen und deren Mitarbeiter, überall wo möglich Homeoffice anzubieten und dann auch zu nutzen. Das gelte selbstverständlich auch für Coronatests in Unternehmen. "Wenn wir alle an einem Strang ziehen, bekommen wir die Infektionszahlen runter und können dann auch wieder über Öffnungsschritte diskutieren", sagte Scholz./tam/DP/jha